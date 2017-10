In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering hoor je Rypke Bakker over de laatste hoop voor het Nederlands elftal en bellen we met professor Esther Middelkoop over 'Kweekhuid' en de ontwikkelingen daarvan.