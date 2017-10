In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering hoor je politiek verslaggever Edo van der Goot over het aanstaande regeerakkoord en bellen we met Giel Beelen over zijn nieuwe ochtendprogramma op Radio Veronica.