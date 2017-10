In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering hoor je Lucas Benschop over de lerarenstaking, blikken we vooruit op de wereldbeker shorttrack in Dordrecht en spreken we de directeur van Keukenhof over het bloembollenmozaïek.