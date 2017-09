Achtergrond Duitse verkiezingen: Wie zijn de concurrenten van Merkel?

CDU – Angela Merkel

Angela Merkel (63) is sinds 2005 bondskanselier van Duitsland. Ze groeide op in de DDR en werd gevormd door haar voorganger Helmut Kohl. Dankzij hem werd ze minister na de val van de Muur in 1989 en door zich kandidaat te stellen voor de aankomende verkiezingen, lijkt Merkel net zoals haar mentor Kohl, af te stevenen op een vierde termijn als kanselier.

Door voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama werd ze ook wel zijn "dichtstbijzijnde internationale partner" genoemd en door velen wordt 'Mutti Merkel' gezien als een verstandig en pragmatisch leider. Haar "Wir schaffen das", over de opvang van duizenden asielzoekers die in 2015 vanuit Syrië richting Duitsland trokken, kwam haar op veel kritiek te staan. Merkel kelderde in populariteit, maar toch lijken veel Duitsers haar stabiliteit te waarderen en gaat de Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) al maanden aan kop in de peilingen.

SPD – Martin Schulz

Begin dit jaar leek de Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) een nieuwe impuls te krijgen toen bekend werd dat oud-voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz (61), aantrad als nieuwe leider van de partij. Die opleving was echter van korte duur en het zogenoemde Schulz-effect doofde als een nachtkaars doordat Schulz zich te veel op de oppervlakte hield en zich niet duidelijk uitsprak over welke koers hij exact wilde gaan varen.

Inmiddels is de SPD steevast de nummer twee in de peilingen en is het wel duidelijk dat Schulz niet op kan boksen tegen de CDU waarmee de SPD nu al jaren een coalitie vormt. Tijdens zijn verkiezingscampagne richt Schulz zich onder meer op het verjagen van het populisme en sociale gelijkheid. Onlangs pas opende hij de aanval op Merkel door te stellen dat ze haar gevoel voor realiteit is verloren en veel te aarzelend reageert als het gaat om heikele kwesties zoals de gespannen relatie tussen Duitsland en Turkije.

FDP – Christian Lindner

Een van de kanshebbers om na 24 september met Merkel te gaan regeren is de Freie Demokratische Partei (FDP) onder leiding van de 38-jarige Christian Lindner. Lindner stuurde het herschrijven van het FDP-partijprogramma in 2010 aan en dankzij hem wordt er nu een brede campagne gevoerd met onderwerpen als digitalisering, onderwijs en migratiebeleid.

De liberalen zijn, met Lindner in het middelpunt, minder dan voorheen enkel gericht op het bedrijfsleven en meer op de jongere kiezer. Tijdens zijn campagne wordt er veel gebruik gemaakt van sociale media en met deze moderne aanpak kan de FDP straks in elk geval weer plaatsnemen in de Bondsdag, nadat het daar in 2013 werd weggestemd.

Die Linke – Sahra Wagenknecht en Dietmar Bartsch

Net zoals Die Grünen kiest Die Linke voor het duo-lijsttrekkerschap, iets dat in tegenstelling tot Nederland niet ongebruikelijk is in Duitsland. De partij werd in 2007 opgericht en geldt als de meest linkse partij in de Bondsdag. Wagenknecht (48) staat bekend als een linkse hardliner en Bartsch (59) is de meer gematigde van de twee.

Gezamenlijk proberen ze er voor zoveel mogelijk Duitsers te zijn. Merkel liet echter eerder al weten, in haar strijd tegen het populisme, niet met het rechtse Alternative für Deutschland te willen regeren, maar ook niet met Die Linke, de partij aan de andere kant van het politieke spectrum. De partij staat voor solidariteit herverdeling van welvaart en voor een betere Europese samenwerking.

Bündnis 90/Die Grünen – Katrin Göring-Eckhardt en Cem Özdemir

Waar Cem Özdemir (51) geldt als een populaire politicus, is Katrin Göring-Eckhardt (51) zijn meer onopvallende evenknie. Beide politici staan echter bekend als gematigd en er is dus geen sprake van, zoals in het verleden gebruikelijk was, dat de ene lijstrekker de meer activistische 'fundi’s' onder de groenen vertegenwoordigt, en de andere de meer gematigde 'realo’s'.

Speerpunten van hun campagne zijn milieu, Europa en een humaan vluchtelingenbeleid. Volgens verschillende media zou Merkel een coalitie met Die Grünen voor het eerst in jaren niet uitsluiten, maar zowel Özdemir als Göring-Eckhardt laat zich daar nog niet over uit.

AfD – Alexander Gauland en Alice Weidel

De in 2013 opgerichte Alternative für Deutschland was van oorsprong voornamelijk tegen Europa, maar inmiddels ligt de focus meer op thema’s als anti-islam en antimigratie. De AfD is waarschijnlijk de eerste rechts-nationalistische partij sinds de Tweede Wereldoorlog, die in de Bondsdag komt.

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 won de AfD aan populariteit, maar sinds bondskanselier Merkel een strenger vluchtelingenbeleid handhaaft en AfD-leider Gauland een omstreden uitspraak deed, lijkt de hang naar rechts onder de Duitse kiezers iets afgenomen. De partij staat bekend om haar interne verdeeldheid, iets dat recentelijk duidelijk werd toen lijsttrekker Weidel (38) zei dat ze migranten welkom heette die wilden integreren en ze distantieerde zich van de AfD-campagneposter met daarop een zwangere vrouw en de tekst: "Nieuwe Duitsers? Wij maken ze zelf".