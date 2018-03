Proces tegen Deense Peter Madsen van start

De 46-jarige uitvinder en ingenieur Madsen is de ontwerper en schipper van de UC3 Nautilus, de onderzeeër die vrijdag 11 augustus 2017 zonk voor de Deense kust.

De onderzeeër werd door hem in eigen beheer ontwikkeld en werd in 2008 opgeleverd. Het is volgens Madsen de grootste onderzeeër ter wereld die in eigen beheer is gebouwd. Via een crowdfundingsactie probeerde Madsen rond 2014 ruim 42.000 euro op te halen voor de renovatie van het schip, maar hiervoor werd slechts 5.200 euro opgehaald.

Een team van tien vrijwilligers ging desondanks aan de slag met de renovatie en in 2017 kon het schip weer in gebruik worden genomen.

In 2015 ontstond er volgens de BBC een conflict tussen Madsen en de vrijwilligers en werd de onderzeeër volledig eigendom van Madsen. Hij liet de vrijwilligers in een bericht weten: "Als je denkt dat er een vloek rust op de Nautilus, die vloek ben ik. Er zal nooit vrede zijn op de Nautilus zolang ik besta."

Ruimtevaart

Volgens The New York Times was Madsen als tiener al bezig met raketten en was hij op de middelbare school de wetenschappelijke nerd die zijn droom waar wilde maken en een gevierd uitvinder wilde worden. Ook na de bouw van de Nautilus bleven zijn plannen zodoende ambitieus: Madsen richtte zijn pijlen op de ruimtevaart en begon de organisatie Rocket-Madsens Space Laboratory.

Met de organisatie, die in stand wordt gehouden door donaties, wil Madsen een raket lanceren vanaf een drijvend platform in de Baltische zee. Het streven is om de eerste non-gouvernementele organisatie te zijn die mensen door de ruimte laat vliegen in een zelfgemaakte raket.

Madsen is ook de oprichter van de Copenhagen Suborbitals-organisatie, waarmee hetzelfde doel wordt nagestreefd. Hiervoor onderhield hij een blog onder de bijnaam 'RocketMadsen'. Vanwege een conflict trok Madsen zich terug uit Copenhagen Suborbitals.

"Hij is niet gewelddadig, hij drinkt niet en gebruikt geen drugs", aldus Djursing in januari. Djursing schreef eerder een boek over Madsen. "Aan de andere kant, hij maakt ruzie met iedereen, ik had ook een conflict met hem, maar dat is vaak zo bij mensen die gedreven worden door hun passie."

Interview

De 30-jarige journalist Wall stapte op 10 augustus 2017 aan boord van de Nautilus omdat ze een verhaal over Madsen wilde schrijven. Op die dag is ze voor het laatst gezien. Madsen verklaarde in eerste instantie dat hij haar had afgezet op een eilandje in de haven van Kopenhagen.

Later stelde hij dat ze aan boord van de onderzeeër een ongeluk had gehad waarbij ze om het leven was gekomen, en dat hij haar naderhand een zeemansgraf had gegeven. Later die nacht zonk zijn boot door een probleem met een ballasttank. Masen kon zichzelf ternauwernood redden.

Toen de romp en andere lichaamsdelen van de journalist werden gevonden, leek het net zich rond Madsen te sluiten. Zelf ontkent hij elke betrokkenheid bij de dood van Wall. Wel bekende hij eind oktober dat hij het lichaam van Wall ontdaan heeft van haar ledematen aan boord van zijn onderzeeër. De lichaamsdelen dumpte hij in zee.

Ook kwam hij terug op de doodsoorzaak van Wall: ze zou door een koolmonoxidevergiftiging aan boord om het leven zijn gekomen. Madsen zelf was op dat moment op het dek.

Inmiddels kijken Zweden en Denemarken ook of Madsen mogelijk betrokken is geweest bij andere onopgeloste zaken. Onder de honderdtwintig onopgeloste zaken in het zuiden van Zweden zitten ook slachtoffers waarbij, net als bij Kim Wall, de ledematen zijn afgehakt.

Gemarteld

Dinsdag 23 januari publiceerde het Openbaar Ministerie (OM) van Denemarken de volledige aanklacht tegen Madsen. Hierin beschuldigt het OM Madsen van de moord op Wall, maar ook van mishandeling en marteling voorafgaand aan de moord.

Volgens het OM heeft Madsen de moord voorbereid. Hij zou scherpe gereedschappen, zoals een zaag en een mes, aan boord van de onderzeeër hebben meegenomen.

Onderzoekers verklaarden dat Madsen Wall zou hebben vastgebonden aan hoofd, benen en armen, hij zou haar hebben geslagen en gestoken en uiteindelijk hebben gedood. Ook zou sprake zijn van seksueel misbruik.

Madsen wordt aangeklaagd voor moord, seksueel misbruik en lijkschennis. Het OM heeft levenslang tegen hem geëist.