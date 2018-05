Barcelona en Bayern in Champions League, uitspraak zaak-witte heroïne

Uiteraard kunt u al deze nieuwsverhalen blijven volgen op NU.nl. Een pushbericht ontvangen? Klik dan in de NU.nl-app onder dit bericht op een van de onderwerpen en kies 'mijn nieuws + pushbericht'.

FC Barcelona en Robben in actie in Champions League

In de achtste finales van de Champions League gaat titelverdediger FC Barcelona dinsdagavond op bezoek bij Arsenal. De Catalanen, die bovenaan staan in de Spaanse competitie, proberen dit seizoen als eerste club twee keer achter het miljoenenbal te winnen. In de andere wedstrijd van dinsdagavond neemt het Bayern München van Arjen Robben het in Turijn op tegen Juventus, de verliezend finalist van vorig seizoen. Over drie weken zijn de returns van deze wedstrijden.

Het treffen tussen Arsenal en FC Barcelona begint om 20.45 uur en wordt live uitgezonden door NU.nl en SBS6. Om 20.00 uur start de voorbeschouwing.

Uitspraak over verkoop witte heroïne

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen Flip S., die wordt verdacht van poging tot doodslag en drugshandel. Hij verhandelde eind 2014 en begin 2015 cocaïne die witte heroïne bleek te zijn. Daardoor kwamen drie Britten om het leven en werden drie Deense toeristen doodziek. S. erkent de drugs te hebben verkocht, maar zegt dat hij niet wist dat het om witte heroïne ging.

Republikeinse 'caucus' in Nevada

De Republikeinen in de Amerikaanse staat Nevada kiezen dinsdag wie wat hen betreft de Republikeinse presidentskandidaat gaat worden bij de verkiezingen in november. In de peilingen is Donald Trump de grote favoriet om de 'caucus' te winnen. Bij de democraten trok Hillary Clinton aan het langste eind.

Verstappen in actie tijdens testdag Formule 1 in Barcelona

Max Verstappen komt dinsdag in actie tijdens de tweede dag van de testsessie van de Formule 1 in Barcelona. Maandag nam zijn teammaat Carlos Sainz als eerste plaats in de STR11. Verstappen maakte afgelopen seizoen grote indruk tijdens zijn debuutjaar in de koningsklasse van de autosport. De 18-jarige Limburger werd onder meer twee keer vierde. Zondag 20 maart begint het Formule 1-seizoen met de Grand Prix van Australië in Melbourne.

En verder:

- Publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend cijfers over de toeristenbelasting in 2016.

- En komt het Amerikaanse ministerie van Defensie (Pentagon) naar verwachting met het langverwachte voorstel om de gevangenis Guantanamo Bay te sluiten.

Weer en verkeer:

Dinsdag is er af en toe zon maar vallen er ook een paar buien. Daarbij is een kleine kans op natte sneeuw of hagel. Het wordt 6 tot 7 graden en er waait een meest matige noordwestenwind.

Vanwege de voorjaarsvakantie in Midden-Nederland wordt door de ANWB dinsdagochtend een lichten spits vewacht.

