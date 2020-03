Achtergronden Grote veldslag voor de Democraten: dit moet je weten over Super Tuesday Slideshow Infographic Video Het is Super Tuesday in de VS. Democraten in maar liefst veertien staten besluiten welke presidentskandidaat het in november moet gaan opnemen tegen Donald Trump. De strijd heeft zich inmiddels toegespitst op de linkse Bernie Sanders en de centristische Joe Biden.