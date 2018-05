De Britten hebben een gigantisch leger komedianten op hun bodem. Vooral de BBC biedt een breed podium aan humoristen, die sinds jaar en dag alles wat zij observeren op de korrel nemen. De politici, het koningshuis, de BBC zelf, publieke figuren, de (te) gewone man; als er ook maar ergens de draak mee gestoken kan worden of bekritiseerd met vileine spot, komt het in een van de talrijke programma's terecht waar de BBC furore mee heeft gemaakt. Elk jaar krijgen nieuwe talenten de kans om zich te bewijzen op nationale televisie, en bij de crew van Not The 9 O'Clock News zaten grapjassen die sindsdien niet meer uit (wereld)beeld zijn verdwenen. We noemen Rowan Atkinson en Mel Smith & - Griff Rhys Jones, die later nog als duo seizoenen lang zijn doorgegaan als Alas Smith & Jones.

Politiek

Not The 9 O'Clock News liep in de UK van 1979 tot en met 1982, waarvan nu seizoen 1 en 2 op DVD zijn verschenen. De niet zo subtiele titel verwijst uiteraard naar het nieuwsjournaal, waardoor er veel van de grappen een politieke lading hebben - maar dan wel van toen. Hoewel ze qua geslepenheid nog altijd overeind staan, is het moeilijk te verwachten dat de gemiddelde kijker die kennis van de Britse politiek van toen nog bezit om elke grap te kunnen plaatsen. Maar goede satire werkt als er een dijk van een schrijver op zit, en dankzij de schrijfkunsten van fenomenen als Stephen Frye, Ruby Wax en Clive Anderson is veel van deze serie behoorlijk tijdbestendig gebleken. En zelfs zonder de visagietrucjes zoals bij programma's als Kopspijkers en Koefnoen, lukt het de cast wonderwel om treffende parodieën neer te zetten van fameuze publieke figuren.

Best Of

Anno nu had de show met gemak 4 sterren gekregen als er een selectie was gemaakt van The Best of, waarbij echt specifieke tijdsperikelen waren geschrapt. Het is niet alleen politiek of actualiteit die op de korrel werden genomen; er zitten ook genoeg sketches tussen van Society Anxiety die er altijd waren en altijd zullen zijn. Niet minder dan 33 schrijvers hebben meegewerkt aan deze serie en die veeleisende kwaliteit is er vanaf te zien, met die reeksen aanvallen op grote en kleine dingetjes. En hoe Rowan, Mel, Griff en Pamela Stephenson ermee aan de haal gaan, is het zoveelste bewijs dat de droogste humor echt wel van het Britse eiland komt.