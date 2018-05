HBO en Italianen blijken een gouden combinatie. HBO's tv-serie The Sopranos, over het wel en wee van Italo-Amerikaanse gangsters, is een van de kroonjuwelen van het hedendaagse televisieaanbod. Het wel en wee van de Italianen van >2000 jaar geleden is met Rome al net zo levensecht in beeld gebracht. Dit is geen glossy spektakel-op-sandalen over het Romeinse Rijk zoals in de jaren vijftig in zwang was, maar een adembenemende duik in de geschiedenis van het oude Rome dat in de overgangsperiode zit van de Republiek naar het Romeinse Keizerrijk. Een karakter-gedreven portret van een van de beroemdste episodes uit de Europese historie.

Caesar

Het verhaal wordt verteld vanuit diverse perspectieven. Ten eerste vanuit Ceasar, uiteraard: hij is het boegbeeld van Rome. Op het moment waarop de serie begint, zit hij al jarenlang met zijn legioenen in Gallië, en blijft ook nadat hij Vergincetorix op de knieën heeft gekregen. Ondertussen zien we Pompeius steeds onrustiger worden in de stad Rome, waar hij met lede ogen de groeiende populariteit van Caesar onder het volk aanschouwt. Het is een open arena voor politieke intriges, want hoe moest de tiran, zoals Caesars tegenstanders hem noemden, tot stilstand worden gebracht?

Pompejanen en Julii

Bij de patriciërs leidt dit tot spanningen tussen Pompejanen en Julii onderling. Het gekonkel van deze adellijken is als een soap als het dramatisch niet zo superieur was uitgewerkt met een ingenieus opgezette plot. Het leven van toen, met decadente feesten, bacchanalen en orgies - HBO maakt geen tv voor alle leeftijden. De bruutheid en arrogantie van sommige Romeinen is soms stuitend, al hebben de milder gezinden er nauwelijks of geen oordeel over. De Romeinen waren de baas, dingen waren zoals ze waren, slaven werden ver- en mishandeld, en de bekende spreuk oh tempora oh mores is hier alleszins van toepassing.

Vorenus en Pullo

Een even schitterende plotlijn volgt twee soldaten uit Caesars beroemde Dertiende (onverslaanbare) Legioen: de stugge, integere Lucius Vorenus en de lawaaierige Titus Pullo - die voor zover de Zeitgeist toestaat soms over een klein hartje lijken te beschikken. Deze namen zijn niet toevallig Romeins: het zijn de enige twee namen die Caesar aan twee soldaten gaf in zijn beroemde werk De Bello Gallico, over de oorlog met de Galliërs. Een werk waaruit, zoals in de extra's wordt verteld, de makers ook hun inspiratie haalden voor decors en verhaallijnen.

Virtus

Vorenus is getrouwd met Niobe en heeft de complexe sores van een huwelijk, vrijgezel Pullo is eenlijniger: dood de vijand, neem hun goud en neuk hun vrouwen. Zij ontwikkelen een vriendschap, en door de 12 episoden in deze serie worden hun privé-levens en militaire loopbaan gevolgd. Zij vertegenwoordigen beiden wat de Romeinen indertijd omschreven als virtus, het viriele heldendom van de Romeinse soldaat. Hun trouw aan Caesar staat niet ter discussie, en Caesars expansiedrift zal hen tot aan Egypte brengen. Een Egypte waar Cleopatra overigens hilarisch wordt neergezet als een seksverslaafde crackpot, maar deze trip naar het oude Romeinse rijk komt sowieso niet zonder van een forse dosis seks.

Het Oude Rome

Het oude Rome is in beeld gebracht op een kwaliteitsniveau zoals tot nu toe nog niet eerder is gezien. Dat de productiekosten 100 miljoen dollar bedroegen is er aan af te zien. Het is een broeierige, bloeiende, levendige stad, met banale graffiti op de muren, kooplui in smalle stegen, doordrenkt van goddelijke rituelen en met glorieuze bouwwerken, alhoewel nog zonder de imposante prestaties als het Colosseum. Dit Rome is nog in wording, en deze tv-serie spitst zich vooral toe op de politieke machtsstrijd die op dta moment op alle niveaus plaatsvindt. Het Romeinse gebied werd vanwege de voortdurende uitbreiding en veroveringen ook steeds lastiger te besturen, en telkens moest het systeem erop worden aangepast - waarbij elke verandering gepaard ging met intriges en samenzweringen. Deze serie beslaat maar een klein gedeelte van die politieke machtsverschuivingen, en gunt ons een blik in de centra waar de belanghebbenden aan de touwtjes trokken of probeerden te trekken.

De Vrouwen

Over die laatste categorie, daarin heeft actrice Polly Walker als de patricische Atia van de Julii een van de verrukkelijkste vrouwenrollen. De mannen hadden de macht in de senaat, maar zij slaapt met iedereen die haar kan helpen het lijstje in haar eigen agenda af te vinken. Ze aarzelt daarbij ook niet om haar eigen kinderen daarvoor te gebruiken, zoals het uithuwelijken van haar dochter Octavia en het manipuleren van haar zoon Octavianus (de pientere neef van Caesar, die later bekend zou worden als keizer Augustus). Vrouwen als Atia waren gevaarlijker dan alle mannen in de senaat bij elkaar; het enige wat voor haar telt is macht en invloed. Hoe invloedrijk die vrouwen waren, wordt ook gedemonstreerd door de rol van Servilia, Brutus' moeder en Caesars minnares die tot haar woede later door hem wordt afgewezen. Zij is een van de mensen die een aversie jegens Caesar ontwikkelen.

Seizoen twee

Rome begint op 52 v.C. en eindigt op in 44 v.C. Ik zal geen geheim weggeven als ik al vertel dat in dat jaar Caesar de dood zou vinden na een complot dat is gesmeed door onder anderen zijn vertrouweling Brutus. Of hij toen wel of niet "Ook gij Brutus?" zei, wel, degene die erbij was mag het me vertellen. Die samenzweerders maakten echter de fout door Marcus Antonius (ook al weer zo'n daverende rol, als flamoyante vlerk neergezet door James Purefoy) in leven te laten. Die zette na Caesars dood de achtervolging in op diens moordenaars, en dat plus de caprices van Cleopatra en Antonius zullen ongetwijfeld prachtig materiaal vormen voor het tweede seizoen dat godzijdank in de maak is, evenals de opkomst van de jonge Octavianus. Een tweede seizoen is ook uitgesloten zonder het vervolg op de twee soldaten Vorenus en Pullo, die aan het eind een krachtig staaltje broederschap geven van het legendarische Dertiende Legioen in arena vol gladiatoren - het is een ademstokkende vechtscène. Wie deze eerste serie heeft gezien, zal reikhalzend uitkijken naar seizoen 2.



Bestel deze dvd direct:



Rome - Seizoen 1 (6DVD)(Exclusieve Wooden Box)

Kevin McKidd