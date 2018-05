De hoofdrolspelers in Must Love Dogs zijn twee van de sympathiekste mensen in de filmindustrie: John Cusack en Diane Lane . Aan het begin van de film worden hun personages Jake en Sarah apart geïntroduceerd. Ze kennen elkaar nog niet maar hebben allebei nét een nare breuk met hun geliefdes achter de rug. Dat zij elkaar zullen vinden om iets moois te krijgen is dus geen enkele verrassing. Het gaat er natuurlijk om hoe zij in de resterende 80 minuten in het lastige voorportaal van de Grote Liefde rondkrabbelen.

Dating-circuit

Op aandringen van haar bemoeizuchtige familie stort Sarah zich in het dating-circuit. Een online advertentie waarin zij zichzelf aanprijst als beschikbare single, verschaft ook meteen de titel van de film: Must Love Dogs. Jake wordt door een vriend zo ongeveer aan zijn nekvel het dating-circuit ingesleept. En allebei worden ze onderworpen aan die beproeving die nu eenmaal in dating movies een geijkte subplot is: die lange sliert bizarre mismatches die voor komische noten zorgt in cafeetjes, restaurants en op bankjes in het park.

Zwarte prins