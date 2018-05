Land in beroering

De eerste serie Heimat begon in 1918, net na WO1, waar Duitsland zwaar gesanctioneerd uit is gekomen. De ontwikkelingen in het land werden verbeeld door de talrijke personages in dit omvangrijke filmepos, waarvan de familie Simon en hun nazaten de leidraad vormden. Het interbellum met de opkomst van het nazi-bewind dat zijn voor- en tegenstanders kreeg, de industriële ontwikkelingen, de Tweede Wereldoorlog, en de crisis waarin Duitsland terecht kwam toen de complete gruwel van 40-45 boven water kwam. Heimat 2 speelde zich af in die naargeestige naoorlogse periode, met decennia vol schuldgevoel en een natie die worstelde met zelftwijfel.

Die Mauer

In Heimat 3 gaat er wederom een schokgolf door Duitsland, bij de Val van de Muur. Op de avond van deze historische gebeurtenis komen de dirigent Herman Simon en de zangeres Clarissa Lichtblau elkaar weer tegen na 17 jaar. Ooit waren zij verliefd, en na al die jaren heeft hun gevoel nog niet aan intensiteit ingeboet. Ze pakken de draad weer op, en beleven zij aan zij de eenwording van West- en Oost-Duitsland en de gevolgen ervan. Herman heeft zich indertijd afgekeerd van een dorpse leven van Schabbach, waar zijn voorland al zo lang leeft, en ruilde het kleinschalige in voor een grootse wereldcarrière. Maar zoals elke kunstenaar zoekt naar waarheid, ontdekt hij dat die schuilt in kleine zaken en dat een internationaal ingesteld leven het uitzicht op de kern kan doen vervagen.

De roots

Herman keert dus terug naar waar het allemaal begon, naar Schabbach. En zo ontvouwt zich wederom een prachtige, intieme film met talrijke personages, waarin de geschiedenis van Duitsland terug te vinden is. Want het zijn de mensen zelf die de geschiedenis maken, sturen en beleven, en Reitz heeft met deze familiekroniek een schitterende, diepgevoelde manier gevonden om die (her)kenbaar te maken. De titel Heimat dekt daardoor de lading volledig. De band met elkaar, met het vaderland en het zoeken naar roots en de eigen identiteit bij ontheemding, door welke oorzaak dan ook, vormen de essentie van hoe een geschiedenis verloopt. En met deze 50 uur durende trilogie heeft Reitz die essentie magistraal vormgegeven.



