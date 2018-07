Deelbedrijf Felyx breidt met 324 e-scooters uit naar Rotterdam

De investering werd gedaan door verschillende particuliere investeerders en ABN AMRO, laat de start-up dinsdag weten. In Rotterdam werd eerder dit jaar een intentieverklaring getekend door de gemeente om het bedrijf in de stad te introduceren.

Het hogere aantal scooters in Rotterdam hangt samen met de grootte van het gebied waarbinnen de scooters opgepikt en achtergelaten kunnen worden. In de havenstad is het gebied groter en daarmee ook het aanbod.

"Mensen moeten niet langer dan twee minuten hoeven lopen voor een scooter", aldus medeoprichter Quinten Selhorst.

In Amsterdam kan ophalen en inleveren alleen in grote gebieden van het centrum. Onder meer in wijken als Science Park en Slotervaart kan dit niet. "Maar ook de Wallen zijn uitgesloten, omdat het er volgens ons te druk en te krap is", aldus Selhorst.

"We zijn flexibel, dus de gebieden kunnen nog veranderen. Nu we in Rotterdam live zijn, gaan we kijken of onze inschatting van het gebruikersgebied klopt."

'Free-floating'

De start-up stelt dat met de komst van de scooters verschillende voordelen gepaard gaan. "Als je voor kleine stukken de auto en taxi laat staan, dan krijg je minder verkeersopstoppingen, minder uitstoot en ga je ook nog sneller van A naar B", somt Selhorst op.

Een gebruiker kan met de Felyx-app overal een van de donkergroene e-scooters oppikken en weer neerzetten. Er zijn dus geen vaste plekken. Een goede uitwerking van dit zogenoemde free-floatingprincipe zou volgens het bedrijf parkeeroverlast voorkomen. De gebruiker betaalt 30 eurocent per minuut.

De scooters zijn begrensd op 25 kilometer per uur, waardoor gebruikers de snelheidslimiet in binnensteden niet kunnen overschrijden.

Amsterdam

Tot nu toe bood Felyx alleen in Amsterdam elektrische scooters aan. Die werden in de zomer van 2017 geïntroduceerd. Daar hebben de motoren in minder dan een jaar tijd zo'n 430.000 kilometer afgelegd en daarmee is volgens het bedrijf 50 ton CO2 aan uitstoot voorkomen.

Selhorst schat in dat er in de hoofdstad nog extra scooters bij zullen komen. "We hebben nu veel meer vraag dan aanbod, wat niet optimaal is. We zijn daarom met de gemeente in gesprek over meer e-scooters. Ik heb goede hoop, want de nieuwe coalitie wil de stad autoluw en al in 2025 uitstootvrij hebben."

Begin 2018 werd ook al 1 miljoen euro opgehaald om het bedrijf op organisatieniveau uit te breiden.