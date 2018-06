BP koopt grootste laadpalenbedrijf van Verenigd Koninkrijk

Er zijn geen financiële details over de overname bekendgemaakt. BP heeft eerder gezegd jaarlijks ongeveer 500 miljoen dollar te investeren in schone energie.

Het concern schat in dat de Britse markt voor elektrische auto's zal groeien naar twaalf miljoen voertuigen in 2040, van 135.000 auto's in 2017.

Het in 2008 opgerichte Chargemaster levert ook laadpalen voor gebruik aan huis en voor bedrijven.

Investeringen

Tufan Erginbilgic, topman van BP downstream, ziet veel kansen in het samengaan van BP en het laadpalenconcern. Zo ziet hij mogelijkheden in het plaatsen van laadpalen van Chargemaster bij locaties van BP.

Oliebedrijven zoals BP doen steeds meer investeringen in nieuwe technologieën. Zo investeerde BP vorige maand nog 20 miljoen dollar in het Israëlische StoreDot, een maker van batterijen die in korte tijd kunnen worden opgeladen.

Eerder ondertekende BP een overeenkomst met de Chinese investeringsmaatschappij NIO Capital om investeringen te doen in "geavanceerde mobiliteitstechnologie". Begin dit jaar stak het olieconcern 5 miljoen dollar in FreeWire, een Amerikaans bedrijf dat infrastructuur voor snelladers ontwikkelt.