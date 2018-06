Brancheorganisatie verwacht recordomzet voor supermarkten

Dat schat het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) donderdag. De brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven zegt verder dat duurzaam geproduceerd voedsel in toenemende mate bijdraagt aan de omzetgroei.

Volgens het CBL vinden consumenten duurzaamheid namelijk steeds belangrijker. Eerder deze maand bleek uit de Monitor Keurmerken 2017 dat de omzet van duurzaam geproduceerd voedsel tot 3,6 miljard euro is gestegen. De groei is al enkele jaren gaande. In 2015 groeide met 16 procent, in 2016 met 27 procent en in het eerste half jaar van 2017 met 29 procent.

Meer doen

Brancheorganisatie CBL wil wel meer doen aan. Het CBL kondigde donderdag aan dat er vanaf 2030 minder verpakkingen in de supermarkt zijn. De verpakkingen die worden gebruikt zijn van gerecycled materiaal.

In het najaar zal het CBL dit opnemen in zijn 'klimaatplan'. Daarnaast heeft de branche afspraken gemaakt met Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over het tegengaan van zwerfafval.

Ondanks dat het aantal verkochte duurzame producten stijgt, komen supermarktketens er slecht vanaf als het gaat om uitbuiting in derdewereldlanden. Dat blijkt donderdag uit een bericht van Oxfam Novib. Deze organisatie presenteert een duurzaamheidslijst waaruit juist blijkt dat grote Nederlandse supers uitbuiting in stand houden.