Europees akkoord over verbeteren energie-efficiëntie in 2030

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben hierover een akkoord bereikt, meldt de commissie.

Voor 2020 is het doel een energie-efficiëntie van 20 procent. In november 2016 deed de Europese Commissie al een voorstel voor een energie-efficiëntiedoel van 30 procent in 2030.

Als onderdeel van de nieuwe afspraken moet het aantrekkelijker worden voor bedrijven en consumenten om hun energieverbruik te verlagen. Zo moeten bijvoorbeeld mensen die in een flat wonen beter inzicht krijgen in hun warmteverbruik.

Hernieuwbare energie

Vorige week werd al een nieuw doel voor hernieuwbare energie afgesproken. Tegen 2030 moet 32 procent van alle verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komen. Al deze nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat de EU kan voldoen aan de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt.

D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy benadrukt in een tweet dat de nieuwe doelstellingen niet genoeg zijn en dat hij teleurgesteld is in de minimalistische aanpak. Hij vindt dat bij de review in 2023 het doel flink naar boven moet worden bijgesteld.