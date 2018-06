Pensioenbeleggers investeren ruim miljard in vervuilende oliewinning

Dit meldt de Volkskrant woensdag op basis van onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace. De investeerders kopen aandelen van bedrijven die nieuwe pijpleidingen voor teerzandolie bouwen en verder zouden ze leningen hebben verstrekt aan deze ondernemingen.

Veel andere investeerders en bedrijven hebben hun handen afgetrokken van deze relatief erg vervuilende manier om olie te winnen.

Winning van teerzand is funest voor de lokale natuur. Zo moet er soms heet water gebruikt worden om de olie te kunnen winnen, en is dit water na gebruik gevaarlijk voor het milieu. Verder worden er chemicaliën gebruikt om de olie geschikt te maken voor vervoer via pijpleidingen.

Nieuw beleid

Aegon, dat 600 miljoen investeert in de branche, verklaart nieuw beleid te ontwikkelen voor de olie- en gassector. "In deze context worden ook de investeringen in de teerzandolieindustrie, inclusief de aanpak van pijplijnbedrijven die teerzandolie transporteren, opnieuw beoordeeld."

ABP zegt vooral in gesprek te willen met de ondernemingen die hieraan meewerken. Een woorvoerder van de pensioenuitvoerder zegt tegen NU.nl dat ABP in enorm veel ondernemingen investeert en vooral als aandeelhouder probeert het beleid bij een concern te veranderen.

"In onze visie helpt het niet om uit bedrijven weg te trekken omdat er dan andere beleggers instappen die niet aan die eisen denken. Dat doen we bij heel veel bedrijven. Heel veel bedrijven doen het goed, maar er zijn ook bedrijven die het minder doen.”

Aandelen

PGGM, de uitvoerder voor pensioenfonds PFZW, verklaart tegenover het dagblad de aandelen in één bedrijf te willen verkopen.

NN Groep zegt de zorgen van Greenpeace te erkennen, maar probeert het beleid bij ondernemingen aan te passen door actief met ze in gesprek te gaan. De belegger benadrukt ook niet voor eigen rekening te investeren in de betrokken teerzandbedrijven, maar dit voor klanten te doen. Verder kijkt NN Groep of er meer beleid nodig is voor deze sector.