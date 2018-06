IKEA wil af van plastic bekertjes, rietjes en zakjes

De producten zullen de komende jaren worden uitgefaseerd en waar mogelijk vervangen worden door andere producten, waar dan dus geen plastic in verwerkt is. Het gaat om zowel de producten in de IKEA-warenhuizen als de bijbehorende restaurants.

"We hebben nog niet alle antwoorden, maar we werken er samen met onze leveranciers aan om oplossingen te vinden die goed zijn voor zowel de mensen als de planeet", zegt een woordvoerder tegen Bloomberg.

Internationaal ligt plastic onder vuur. De Europese Commissie presenteerde vorige maand een plan om plastic wegwerpproducten als wattenstaafjes te verbieden.

Eerder deze week brachten de Verenigde Naties een rapport uit waarin wordt gepleit voor het verbieden of op zijn minst belasten van plastic verpakkingen en tasjes.

Volgens het rapport worden wereldwijd jaarlijks vijf biljoen plastic tasjes gebruikt. Dat komt neer op een gebied dat twee keer zo groot is als Frankrijk, als je de tasjes naast elkaar legt.

Weggelaserd

Het is niet het eerste duurzaamheidsdoel dat IKEA zichzelf oplegt. Het bedrijf is al bezig met het uitfaseren van al het op olie gebaseerde plastic. Ook wil het dat alle plastic producten per 2020 van recyclebaar plastic worden gemaakt. Vorig jaar nam het Zweedse bedrijf bovendien een belang in een Gelders recyclingbedrijf.

IKEA is ook niet het enige bedrijf dat plastic aanpakt. Supermarktketen Jumbo maakte eerder deze week bekend te stoppen met plastic verpakkingen bij groenten. In plaats daarvan wil het de producten brandmerken met een laser.