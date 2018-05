Grote Nederlandse bedrijven willen CO2-uitstoot zakelijke reizen halveren

De bedrijven hebben zich verenigd in de coalitie Anders Reizen, meldt milieuorganisatie Natuur & Milieu donderdag.

Natuur & Milieu was in 2015 een van de initiatiefnemers van dat samenwerkingsverband. Dat gebeurde in aanloop naar de Klimaattop van Parijs.

Vooruitgang

Volgens een rapport van de milieuorganisatie boeken de bedrijven nu al vooruitgang. Zo geeft ABN AMRO nieuwe medewerkers bijvoorbeeld standaard een ov-jaarkaart en accountantsbureau PwC vervangt vliegreizen onder de 500 kilometer zo veel mogelijk door treinreizen. Verder gaat Eneco volledig over op elektrische leaseauto’s en ingenieursbureau Arcadis verhuisde naar een locatie met goede ov-verbindingen, iets wat VodafoneZiggo ook gaat doen.

De CO2-uitstoot voor zakelijk verkeer bedraagt naar schatting nu nog ruim 13 megaton per jaar. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot door aardgas van meer dan 4,5 miljoen huishoudens.

Natuur & Milieu zegt dat deze coalitie hulp van de overheid nodig heeft om aan het streven te voldoen. Volgens de organisatie zijn namelijk "grote capaciteitsverhoging in het openbaar vervoer" en "uitbreiding van fietsinfrastructuur" nodig.

Werk aan de winkel

Onderzoek door het economisch bureau van ING wijst uit dat er in Nederland sowieso nog een hoop werk aan de winkel is om de uitstoot van CO2 in lijn met het kabinetsdoel terug te brengen tot 113 megaton in 2030. Vooral van de elektriciteitssector wordt veel gevraagd, aldus de bank.

Afgezet tegen het jaar 1990 heeft Nederland de uitstoot van de broeikasgassen methaan, lachgas en fluor al met bijna de helft teruggebracht. Tegelijkertijd nam de uitstoot van CO2 juist met 2 procent toe. Daarmee doet Nederland het op dat vlak slechter dan de Verenigde Staten, waar deze uitstoot maar met 1 procent toenam.