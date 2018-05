Nederlandse aanbieder laadpalen breidt uit naar Noorwegen

Een samenwerking met leasemaatschappij Arval maakt de uitbreiding mogelijk, laat NewMotion woensdag weten.

In het tweede kwartaal van dit jaar zal het bedrijf in nog eens vier Europese landen actief worden. Welke landen dit zijn, licht de onderneming niet toe. De aanbieder had al activiteiten in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

NewMotion heeft een hoofdkantoor in Amsterdam en een netwerk van ruim 70.000 laadpunten. Er zijn zo'n 116.500 laadpassen van het bedrijf in omloop. De onderneming is in oktober 2017 overgenomen door olie- en gasconcern Shell.