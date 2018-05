CO2-uitstoot 2,5 procent gestegen in eerste kwartaal

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De stijging is te wijten aan het hogere gasverbruik van huishoudens en de dienstverlening.

Zo was het eerste kwartaal van dit jaar veel kouder dan vorig jaar. Vooral februari en maart waren erg koud. Gecorrigeerd voor deze uitschieter steeg de CO2-uitstoot met 1,1 procent.

De CO2-uitstoot van huishoudens steeg met 5 procent in de eerste drie maanden. Huishoudens hebben een aandeel van 22 procent in de totale CO2-uitstoot. In de dienstverlening, goed voor een aandeel van 12 procent, werd 6 procent meer CO2 uitgestoten.

Elektriciteitsbedrijven

Opvallend is dat nutsbedrijven in het eerste kwartaal 4 procent minder CO2 hebben uitgestoten. Deze afname is vooral te danken aan elektriciteitsbedrijven die minder steenkool en meer aardgas hebben gebruikt. Aardgas is relatief minder vervuilend dan steenkool.

Ook in de transportsector en in het cluster landbouw, industrie en bouwnijverheid steeg de CO2-uitstoot. Zo steeg de uitstoot van de luchtvaart door het grotere aantal vliegbewegingen.