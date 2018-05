Nederlandse bedrijven gebruiken vaker duurzame cacao

Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Het CBS publiceert cijfers over 2016 op basis van een enquête onder 289 cacaoverwerkers. Daaruit blijkt dat bedrijven steeds meer duurzaam gecertificeerde cacao gebruiken. Dit is cacao met het keurmerk UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade/Max Havelaar of Organic/biologisch.

In 2016 had 30 procent van alle cacao die de bedrijven inkochten voor verwerking zo'n keurmerk. In 2015 bedroeg dit aandeel 25 procent en in 2014 nog 21 procent.

Chocolademakers en bakkers

Verwerkers van cacao en cacaobonen verhoogden het percentage erkend duurzame cacao van 18 procent in 2014 naar 28 procent in 2016. Bij de chocoladeproducenten en bakkerijen was ook een dergelijke toename te zien. Zij kochten in 2016 gemiddeld 46 procent erkend duurzame cacao in, terwijl dat in 2014 nog gemiddeld 38 procent bedroeg.

Volgens het CBS was alle cacao in supermarktproducten in 2016 voor 86 procent erkend duurzaam. Dit zijn alle producten die in Nederland gemaakt worden en waar cacao in zit: van chocolade tot vla en hagelslag.

Verder exporteren bedrijven veel cacaoproducten naar het buitenland. De cacao in geëxporteerde eetwaren bestond in 2016 voor 44 procent uit erkend duurzame cacao. De afzetkanalen direct naar consumenten en overige retail zaten daar tussenin met respectievelijk 49 en 52 procent.

Duurzame doelen

De cacaosector sprak in 2010 de intentie uit om in 2015 te zorgen dat de helft van alle geconsumeerde cacao duurzaam gecertificeerd is. In 2025 moet alle cacao die wij eten in Nederland duurzaam zijn.

Of de cacaosector op schema ligt, kan het CBS met deze enquête niet bepalen. Het onderzoek gaat namelijk alleen over producten uit Nederland, niet over chocoladerepen, bonbons en koekjes uit het buitenland.

"We constanteren in elk geval dat er groei in zit", zegt een woordvoerder van het CBS. Nederland is een grote importeur van cacaobonen: in 2013 had ons land een aandeel van 21 procent in de wereldimport.

