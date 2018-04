Meer dan veertig Britse bedrijven stoppen met wegwerpplastic

De 42 bedrijven die meedoen met het initiatief produceren samen 80 procent van het plastic verpakkingsmateriaal in supermarkten, schrijft de Britse krant The Independent.

Het gaat om voedselproducenten als Coca-Cola en Unilever en grote supermarkten als Tesco, ASDA en Lidl.

Deze bedrijven willen zorgen dat in 2025 geen 'onnodig' wegwerpplastic meer te vinden is in de Britse supermarkten. Om dat te bereiken ontwerpen ze nieuwe verpakkingen en nieuwe bezorgmethodes.

Doelen

Verder willen de bedrijven dat alle plastic verpakkingen recyclebaar of biologisch afbreekbaar worden. Het doel is dat in 2025 70 procent van alle verpakkingen hergebruikt of gecomposteerd worden. Verder moet 30 procent van alle verpakkingen uit gerecycled materiaal bestaan.

De bedrijven werken samen met non-profitorganisaties en de overheid om het probleem aan te pakken. De initiatiefnemers hopen dat meer landen hun voorbeeld volgen. Elf multinationals kondigden eerder maatregelen tegen plasticafval aan, schrijft de NOS.

Begin april kwam de Britse regering al met een verbod op plastic wattenstaafjes en rietjes.