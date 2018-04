Elektriciteitsnet kan groei aantal zonneparken nauwelijks aan

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT werkt daarom samen met de regionale netbeheerder Enexis aan maatregelen om daar meer capaciteit aan te bieden.

Geholpen door lucratieve subsidies overtreft de groei van zonne-energie in Nederland alle verwachtingen, bevestigt TenneT na berichtgeving in diverse media. ''In 2017 werd een recordaantal zonneparken geplaatst. Deze trend lijkt zich de komende tijd voort te zetten.''

In het gebied rondom Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal zijn momenteel zo veel zonneprojecten dat het net daar overvol begint te raken. Vandaar dat de netbeheerders met initiatiefnemers van zonneparken in gesprek gaan om te kijken of ze hun project niet beter ergens anders kunnen realiseren.

TenneT en Enexis voeren nu ook allerlei nieuwe berekeningen uit. Dat moet dit najaar leiden tot een uitgewerkt gezamenlijk plan voor het oplossen van de knelpunten.