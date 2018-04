Shell had volgens topman assertiever moeten zijn in klimaatkwestie

''We hadden wellicht assertiever moeten en kunnen zijn", aldus de Shell-baas. Hij voegde daar wel aan toe dat het probleem vaak onterecht alleen bij Shell wordt gelegd.

Van Beurden noemde de klimaatkwestie verder een ingewikkeld maatschappelijk probleem dat niet door een partij kan worden opgelost. Volgens hem zit het probleem niet alleen in de C02-uitstoot, maar ook in het gegeven dat er wereldwijd steeds meer energie moet worden geleverd.

Simplistisch

Het zal volgens Van Beurden ''een ongekende hoeveelheid samenwerking" nodig hebben om de kwestie op te lossen en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij één partij. ''Het is niet alleen een kwestie van minder uitstoot, maar in de loop van de eeuw hebben mensen ook twee keer zo veel energie nodig.''

Het idee om de olieproductie aan banden te leggen, waardoor ook de vraag zal afnemen, noemde Van Beurden te simplistisch. ''Als een bedrijf dat 1,6 à 1,7 procent van de wereldwijde olie produceert daar mee ophoudt, dan is het probleem nog niet opgelost'', zei de Shell-topman. Er is volgens hem een heel ander consumptiegedrag nodig en een andere inrichting van de markt met bijbehorende regelgeving.

Zaak

Milieudefensie maakte onlangs bekend een rechtszaak tegen Shell aan te spannen. De milieuclub wil dat het olie- en gasconcern zijn beleid aanpast en stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade.

Om aan de eisen van Milieudefensie tegemoet te komen, moet Shell zijn beleid in lijn brengen met de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord. Van Beurden ging niet in op de juridische eisen van Milieudefensie, maar zei wel dat Shell het klimaatakkoord van Parijs onderschrijft en noemde het teleurstellend dat het zover heeft moeten komen.

Film

Shell kwam in 1991 al met een film waarin werd gewaarschuwd voor het veranderende klimaat. Van Beurden erkende dat er ''relatief weinig gebeurt" om er iets aan te doen.

Hernieuwbare energie is volgens hem een relatief nieuw gebied, waarop een bedrijf als Shell 'lerenderwijs' moet groeien. ''In het verleden heeft het concern daarbij een paar keer te ver op de muziek vooruitgelopen, zei de topman.

''Waterstof kwam te vroeg in de jaren negentig en met zonne-energie zijn we op verkeerde manier in het segment terechtgekomen. Het bouwen van panelen was niet onze kracht.'en dat heeft ook reputatieschade gebracht: aandeelhouders gingen zich afvragen of je dat wel moet doen als energiebedrijf.''

Levensstijl

Volgens Van Beurden moet in landen met een intensief energieverbruik gewerkt worden aan de efficiëntie, om de gestelde klimaatdoelen te halen. ''De gemiddelde Amerikaan gebruikt 300 gigajoule per jaar om aan zijn levensstijl te voldoen. In Nederland is dat 150, in Kenia 30.''

Van Beurden wijst erop dat in opkomende economieën het gebruik van kolen juist enorm is gegroeid. ''Ik denk dat we niet helemaal van fossiele energie af kunnen, maar laat het dan zo veel mogelijk gas zijn.''