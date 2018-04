'CO2-opslag onder Noordzee om aan klimaatdoelen te voldoen haalbaar'

Per jaar zou 2 miljoen tot 5 miljoen ton CO2 kunnen worden opgeslagen.

Het project behelst een zogeheten verzamelleiding door het havengebied in Rotterdam waar verschillende bedrijven de door hen afgevangen CO2 kwijt kunnen. Deze CO2 wordt dan deels gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland om planten in kassen sneller te laten groeien.

In de haalbaarheidsstudie is onder meer gekeken naar techniek, markt, milieu, kosten, beleid en draagvlak. Dit alles maakt dat een volgende stap in het project volgens de partijen kan worden gemaakt. De komende maanden richten de partijen zich op de financiële en technische onderbouwing van het project. Een investeringsbeslissing wordt volgend jaar verwacht.