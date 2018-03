Softbank wil grootste zonnepanelenproject ter wereld bouwen

De capaciteit van het zonne-energieproject moet in 2030 uitkomen op 200 gigawatt. Dat zou goed zijn voor het jaarlijkse energieverbruik van tientallen miljoenen huishoudens.

De deal werd in New York ondertekend door Softbank-topman Masayoshi Son en de invloedrijke Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Bin Salman is momenteel bezig met een bezoek aan de Verenigde Staten en praat daarbij onder meer met de top van het internationale bedrijfsleven over investeringen in zijn land.

Het zonnepark zou moeten leiden tot honderdduizend arbeidsplaatsen en een enorme besparing van de energiekosten voor Saudi-Arabië, dat nu nog vooral energie opwekt met olie.

Softbank heeft eerder al laten weten miljarden te willen investeren in projecten in Saudi-Arabië, waaronder in een nieuwe stad aan de Rode Zee en duurzame initiatieven.