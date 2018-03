ASN Bank ziet klantenbestand opnieuw groeien

Vorig jaar groeide het klantenbestand met netto ruim 22.000 mensen naar een totaal van 667.389. In het voorgaande jaar kwamen er nog netto 16.426 klanten bij.

De groei zat in 2017 met name bij klanten met een algemene betaalrekening. Er zijn vorig jaar bijna dertienduizend nieuwe algemene betaalrekeningen bij ASN Bank geopend. Daarnaast is het aantal rekeningen voor kleine zelfstandige ondernemers met ruim 88 procent gegroeid.

Het totale saldo op betaal- en spaarrekeningen steeg met 310 miljoen euro naar ruim 11 miljard euro.

Klimaatneutraal

Van alle financieringen en beleggingen van ASN Bank en de beleggingsfondsen van het bedrijf is 78,9 procent klimaatneutraal. Bij 21,1 procent van de uitzettingen is dus nog wel sprake van CO2-uitstoot.

De bank probeert in 2030 klimaatpositief te zijn. Dit betekent dat de projecten die de bank financiert ook CO2 uit de lucht moeten halen. Dit kan bijvoorbeeld met duurzame bosbouw en projecten voor de opslag van CO2.

Winst

ASN Bank is onderdeel van de Volksbank. De nettowinst van het dochterbedrijf wordt niet bekendgemaakt. De cijfers over 2016 zijn eerder wel bekendgemaakt. In dat jaar boekte ASN Bank een winst van 73,5 miljoen euro.

Volksbank liet eerder al wel weten dat de nettowinst van het hele concern in 2017 is gedaald. In 2016 behaalde de Volksbank nog een winst van 349 miljoen euro. Vorig jaar ging het om 329 miljoen euro.