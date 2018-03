Vattenfall mag subsidieloos windpark in zee bouwen

Dit meldt het minister van Economische Zaken maandag. Het is voor het eerst dat een windpark van dergelijke omvang tegen zulke lage kosten gebouwd kan worden.

Het gaat om twee kavels van het geplande windpark Hollandse Kust voor de kust van Zuid-Holland. In elke kavel komt voor 350 megawatt aan windmolens. Eenmaal gebouwd gaan de windturbines net zoveel stroom produceren als een half miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken.

Magnus Hall, de ceo van het moederbedrijf van Nuon, is zeer in zijn nopjes met de opdracht: ''We hebben eerder aangekondigd dat we van plan zijn om tussen 2017 en 2018 meer dan 1,5 miljard euro te investeren in duurzame projecten in Noordwest-Europa'', zegt Hall.

''Nederland is een belangrijke markt voor ons en dit zal ons tweede offshore windpark zijn in Nederland. Het is een grote eer voor ons om met dit project bij te dragen aan de Nederlandse energietransitie'', voegt de ceo van Vattenfall daar aan toe.

Honderden windmolens

De tender maakt deel uit van een groter plan om flink meer windmolens op zee te bouwen. Nederland heeft al vier offshore windparken, maar de komende jaren moet er voor 3.450 megawatt aan capaciteit bijkomen. Opgeteld bij de huidige windparken komt de capaciteit van Nederlandse wind op zee dan uit op 4.500 megawatt.

Dit betekent dat er honderden windmolens zullen worden gebouwd in de Noordzee. De plannen zijn onderdeel van de doelstelling om in 2023 ongeveer 16 procent van al de verbruikte energie uit groene bronnen te halen.

Kostendaling

Drie jaar geleden dacht de overheid nog 18 miljard euro nodig te hebben om deze plannen te realiseren, maar sindsdien zijn de kosten van wind op zee flink gedaald. Volgens marktvolgers is de kostendaling ook te danken aan het Nederlandse tendermodel.

In dit model zorgt de overheid ervoor dat de windparkontwikkelaars zo weinig mogelijk risico lopen. Zo laat de overheid allerlei locatieonderzoeken doen die ontwikkelaars normaliter zelf doen.

Ook hoeven de ontwikkelaars niet zelf de aansluiting van het windpark te regelen, maar wordt dit centraal gedaan door hoogspanningsnetbeheer TenneT. Met een lager risico kunnen de ontwikkelaars inschrijven met een lagere kostprijs en is er uiteindelijk minder subsidie nodig.