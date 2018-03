Volkswagen wil in meer fabrieken elektrische auto's produceren

Nu nog worden op drie plekken dergelijke auto's gefabriceerd. Eind 2022 wil Volkswagen wereldwijd zestien fabrieken hebben waar elektrisch aangedreven auto's van de band kunnen rollen.

De komende twee jaar moeten, naast Dresden, Zwickau en Wolfsburg, nog eens negen locaties geschikt gemaakt worden voor de bouw van elektrische auto's.

Strategie

De aankondiging die topman Matthias Müller in Berlijn deed, past in de strategie van het autoconcern om vol in te zetten op elektrisch rijden. Het bedrijf heeft daar miljarden voor over en verwacht ook te kunnen profiteren van de bundeling van krachten met batterijproducenten in China en Europa.

Volkswagen wil in 2025 tot wel drie miljoen elektrische voertuigen per jaar maken verdeeld over tientallen geëlektrificeerde modellen.

Accu's

De autoreus overweegt ook eigen accu's te gaan produceren. Het concern heeft daarvoor een onderzoek opgezet in de fabriek in Salzgitter.

Over het eventueel in productie nemen van die componenten is nog geen beslissing genomen. Wel heeft Volkswagen voor 20 miljard euro aan overeenkomsten gesloten met toeleveranciers van accupakketten.

Beloning

Het autoconcern maakte dinsdag verder bekend dat de beloning van topman Müller flink is gestegen. Dat dankt hij onder meer aan de sterke financiële resultaten die Volkswagen vorig jaar heeft neergezet. Zo is de nettowinst meer dan verdubbeld. Müller streek over 2017 in totaal 10,1 miljoen euro op, tegen 7,3 miljoen euro een jaar eerder.

Volkswagen heeft het beloningsbeleid voor de top vorig jaar flink versoberd, als onderdeel van het pakket aan maatregelen om het diesselschandaal te boven te komen.

Als die wijzigingen niet waren doorgevoerd, had Müller vorig jaar waarschijnlijk nog zo'n 3 miljoen euro extra ontvangen.