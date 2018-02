Netbeheerder Alliander wil plan voor klimaatdoelen

Om de juiste investeringen tijdig te kunnen doen, wil het bedrijf snel duidelijkheid. ''Ik zou graag zien dat in het nieuwe Klimaatakkoord wordt opgenomen dat gemeenten op korte termijn concrete langjarige plannen maken'', aldus topvrouw Ingrid Thijssen bij de presentatie van de jaarcijfers.

Het aantal klanten van Alliander dat zelf duurzame energie opwekt groeide van 144.000 in 2016 naar 190.000 vorig jaar. Ook neemt het aantal grootschalige projecten op dat gebied toe.

Alliander heeft verder nog altijd moeite om genoeg technici te vinden en heeft daardoor problemen om al het werk afgerond te krijgen. Desondanks investeerde het bedrijf vorig jaar meer in de uitbreiding en kwaliteit van de energienetten.

Defensiehelikopter

De klanten van de netbeheerder merkten weinig van die investeringen. Gemiddeld zaten ze in heel 2017 precies 21 minuten zonder stroom. In 2016 was dat nog ruim 23 minuten. Alliander was vorig jaar op weg naar een record van iets meer dan 18 minuten uitval, maar een defensiehelikopter die in november een hoogspanningskabel bij Culemborg raakte gooide roet in het eten.

De omzet van Alliander ging omhoog van 1,6 miljard euro in 2016 naar 1,7 miljard euro vorig jaar. De winst na belastingen exclusief bijzondere posten steeg van 132 miljoen euro naar 206 miljoen euro.