Nuon gaat groene stroom afnemen van zonneparken in Nederland

Dat maakt Nuon vrijdag bekend. Het energiebedrijf gaat hiermee voor het eerst groene stroom afnemen van zonneparken in Nederland. Het gaat om zonneparken in Emmeloord, Middelburg en Uden.

In Emmeloord is de productie recent gestart. De start van de productie in Middelburg staat deze maand gepland en in Uden wordt de start van de zomer verwacht. Naar verwachting kunnen circa tienduizend huishoudens van stroom worden voorzien.

Peter Smink, CEO van Nuon, is blij met de gesloten overeenkomsten: "Met deze investeringen in de Nederlandse stroommarkt zorgen we ervoor dat onze klanten steeds minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen."

Het zonnepark in Middelburg omvat 55.000 panelen en heeft een capaciteit van 14 megawatt. Op bedrijventerrein in Emmeloord liggen 43.500 panelen, goed voor 12 megawatt.

Bij het zonnepark in Uden is de Nederlandse Vattenfall-dochter Powerpeers betrokken. De zonne-energie uit het park wordt via het Powerpeers platform gedeeld, zo kunnen huishoudens in Uden gebruikmaken van zonne-energie uit de buurt. Dit project is gerealiseerd met de gemeente Uden. Hier gaat het om 43.000 panelen, goed voor 12 megawatt.