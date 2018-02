Capaciteit offshore windenergie met 25 procent gegroeid in 2017

Daarmee was 2017 een recordjaar, blijkt dinsdag uit cijfers van de Europese branchevereniging WindEurope.

Het grootste deel van de offshore windinstallaties kwam in het Verenigd Koninkrijk te staan, goed voor een capaciteit van 1,67 gigawatt. Daarna volgde Duitsland met 1,3 gigawatt. In Nederland werd in 2017 geen project afgerond.

Het Nederlandse offshorebedrijf Sif installeerde vorig jaar 95 offshore funderingen. Het marktaandeel zakte daarmee naar 24,1 procent.

Het Duitse EEW nam de leiderspositie over en leverde in 2017 de helft van alle geïnstalleerde funderingen. Kijkend naar de bestaande windcapaciteit blijft Sif nog wel markleider. 1.020 offshore funderingen in Europa werden door Sif geproduceerd.