Coca-Cola wil voor elke verpakking een colafles recyclen in 2030

Het bedrijf weigert te zeggen hoeveel de organisatie wil investeren in de nieuwe plannen, schrijft The Wallstreet Journal.

Coca-Cola-topman James Quincey zegt: "Consumenten over de hele wereld geven om onze planeet. Ze willen en verwachten dat bedrijven leiderschap tonen en helpen om een wereld zonder afval mogelijk te maken."

Verpakkingen

Het bedrijf verklaart tevens zich te blijven richten op de ontwikkeling van volledig recyclebare verpakkingen en het verminderen van de hoeveelheid plastic in zijn flessen.

Coca-Cola introduceerde in 2011 als eerste frisdrankenproducent in Nederland een recyclebare PET-fles die deels is gemaakt van planten.

Kritiek

Greenpeace heeft kritiek geuit op de actie. "In het plan is het terugbrengen van het aantal stijgende plastic flessen op wereldschaal voor eenmalig gebruik niet opgenomen." Dit zouden 110 miljard lege flessen per jaar zijn.

Quincey stelt echter dat de organisatie een gelijke hoeveelheid plastic flessen inzamelt als de organisatie produceert. "Op zo'n moment bestaat er geen fles voor eenmalig gebruik meer; dan worden die verpakkingen gewoon gerecycled."