Shell ontwikkelt park met 50.000 zonnepanelen in Moerdijk

Dit meldt Shell woensdag. De panelen moeten ongeveer twintig megawatt hernieuwbaar vermogen opleveren, wat vergelijkbaar is met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer zevenduizend huishoudens.

Shell Moerdijk gaat de stroom die het bedrijf opwekt zelf afnemen.

Het zonnepark wordt gebouwd op een ongebruikt stuk land bij Shell Moerdijk, één van de grootste chemiecomplexen van Europa. De ontwikkeling van het park door Shell-bedrijfsonderdeel New Energies start in 2018.

Energietransitie

Shell wil hiermee een actieve rol spelen in de Nederlandse energietransitie, stelt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.



"We willen graag onze uitstoot verminderen. Enerzijds door de energie-efficiëntie van onze processen te verbeteren, anderzijds door in nieuwe energieactiviteiten te investeren."

Commercieel aantrekkelijk

"Zonne-energie gaat een belangrijke rol spelen in de energiesystemen van de toekomst", aldus Marc van Gerven, Vice-President Solar bij Shell New Energies. "Met dit project tonen we aan dat we in staat zijn om commercieel aantrekkelijke oplossingen te ontwikkelen voor de industrie."