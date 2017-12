Amsterdamse wijk wint grondstoffen uit ontlasting en urine

Volgens de Amsterdamse wethouder Udo Kock (water) is dit het eerste pilotproject voor waterzuivering in de wijk op deze schaal in ons land.

''Het is uniek dat we in de wijk zelf afvalwater verwerken tot fosfaat, waarvan mest wordt gemaakt, en biogas, een duurzame energiebron. Het is een mooi voorbeeld van hoe we Amsterdam meer circulair maken'', zegt Kock. Volgens Het Parool gaat het om zeshonderd woningen die worden aangesloten.

Met het systeem worden ontlasting en urine direct gescheiden van het andere afvalwater in huis. Mogelijk kunnen op deze manier in de toekomst ook medicijnen en hormonen worden teruggewonnen.

Betonnen ark

Het grondstoffenstation komt in de wijk Buiksloterham, een voormalig industrieterrein dat een woon- en werkgebied wordt. Waternet begint binnenkort met de bouw ervan op een drijvende betonnen ark. Vermoedelijk is hij eind 2018 klaar voor gebruik.

Uit de resultaten moet blijken of het project een vervolg krijgt in andere wijken.