Europees akkoord over terugdringen afval en verspilling

De lidstaten krijgen voor het verkleinen van de afvalberg bindende doelstellingen voor 2025, 2030 en 2035. Van verpakkingsmateriaal moet in 2030 70 procent worden gerecycled.

In 2035 moet 65 procent van het huishoudelijk afval worden gerecycled of hergebruikt en mag nog maar 10 procent worden afgevoerd naar een stortplaats. Biologisch afbreekbaar afval moet eind 2023 in de hele EU gescheiden worden ingezameld. Het streven is om voedselafval tegen 2050 te halveren.

De EU-lidstaten stellen zich hiermee verplichte doelen rond hergebruik, recycling, afvalstort en het beter beheren van afvalstromen, aldus Siim Kiisler, milieuminister van tijdelijk EU-voorzitter Estland. ''Dit zal de omslag naar een kringloopeconomie versnellen." Hij sprak van een ''uitgebalanceerd compromis".

Een belangrijk akkoord dat het storten en verbranden van afval sterk zal terugdringen, reageerde EU-milieucommissaris Karmenu Vella. Het nieuwe doel voor plastic verpakkingen in 2030 zal volgens hem enorm bijdragen aan het verminderen van de vervuiling van de zeeën.

Productiekant

GroenLinks-Europarlementarier Bas Eickhout had gehoopt op meer ambitie, maar het belang van deze deal moet volgens hem niet worden onderschat. ''Nu is het zaak om naast de afvalkant van de circulaire economie ook de productiekant aan te pakken. Ons huidige lineaire economische model waarin we telkens nieuwe grondstoffen winnen om ze vervolgens weg te gooien alsof het niets is, is onhoudbaar. Nooit eerder is zo duidelijk in EU-wetgeving vastgelegd dat we daar vanaf moeten."

Volgens GroenLinks doet Nederland het relatief goed op het gebied van de circulaire economie en zal de nieuwe afvalwetgeving niet tot ingrijpende veranderingen in ons land leiden.

De Europese instellingen onderhandelden sinds mei over de herziening van richtlijnen rond afvalverwerking en recycling. De formele goedkeuring wordt in het eerste kwartaal verwacht.