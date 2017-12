'Tot 2022 nauwelijks groei in vraag naar kolen'

De vraag naar steenkool groeit de komende jaren nog maar met gemiddeld 0,5 procent per jaar. In 2022 komt de vraag daarmee uit op 5,5 miljard ton en volgens het IEA is dat maar marginaal hoger dan het huidige niveau.

De consumptie van kolen liep in 2016 met bijna 2 procent terug. Oorzaken waren de lagere gasprijzen, de opkomst van groenere energievormen en zuiniger energieverbruik.





China

De EU, de VS en ook China, de grootste gebruiker wereldwijd, zullen de komende jaren hun steenkoolgebruik fors terug blijven dringen. Volgens het IEA groeit fossiele energie alleen nog substantieel in landen als India, Pakistan en Bangladesh.

Het totale aandeel van kolen in de wereldwijde energiemix zal in 2022 26 procent zijn, tegen 27 procent vorig jaar. Het IEA concludeert verder dat het terugdringen van deze energievorm op de lange termijn valt of staat met de keuzes die vooral China op dit gebied maakt.