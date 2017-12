ING weert klanten die te veel in kolenenergie zitten

Per direct gaat de bank al niet meer in zee met nieuwe klanten die voor meer dan 10 procent in kolen zitten. Bedrijven die onder deze grens zitten, maar de 5-procentsnorm nog niet halen, moeten van de bank een strategie presenteren om het percentage vervuilende energie terug te brengen.

ING bouwt de kredietverlening aan kolengestookte elektriciteitscentrales geleidelijk af, totdat die eind 2025 volledig beëindigd zal zijn. De bank had al een beleid om energie uit kolen minder te financieren en heeft dat nu aangescherpt.

Het bedrijf wil ook zelf een bijdrage leveren aan een schonere wereld. Dat doet het onder meer door volledig over te gaan op duurzame stroom in al zijn gebouwen in binnen- en buitenland.