'Banken steeds transparanter over duurzaamheidsbeleid'

Uit het woensdag gepubliceerde rapport Transparantie en Verantwoording blijkt dat banken vooruitgang boeken, zegt projectleider Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer. Zo geven ze meer inzicht in welke bedrijfstakken zij leningen verstrekken.

Verder wordt beter gerapporteerd over de wijze waarop bedrijven door de banken worden aangesproken als hun gedrag maatschappelijk gezien ongewenst is. Daarbij gaat het ook om het geven van informatie over hoe zij problemen op het gebied van mensenrechten en dierenrechten aanpakken.

In het rapport scoren Rabobank en Triodos Bank een zeven, terwijl ABN Amro, ING en De Volksbank een zes krijgen. Van Lanschot krijgt een vijf, en NIBC is hekkensluiter met een vier.

Transparantie

Consumenten hechten belang aan transparantie over de investeringskeuzes van banken. In 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gesteld dat spaarders onvoldoende inzicht hebben in de wijze waarop hun spaargeld door de banken wordt geïnvesteerd.

"Het is te vroeg om de bankensector transparant te noemen, maar we zien nu wel dat de mist wat optrekt", aldus Ras. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, Pax en World Animal Protection.