Europese Unie moet 40 procent energiezuiniger zijn in 2030

De Europese Commissie had een doelstelling van 30 procent voorgesteld.

Het Wereldnatuurfonds reageert tevreden. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is ook blij met de opgeschroefde ambitie. ''Zowel met het oog op klimaat als op energieafhankelijkheid is energiebesparing verreweg de goedkoopste en meest effectieve oplossing. Als we in Europa minder afhankelijk willen worden van het gasmonopolie van Rusland, zijn hoge doelstellingen cruciaal."

Bas Eickhout (GroenLinks) is erg positief: ''Energiebesparing is een razend effectief middel tegen klimaatverandering." Als het voorstel wordt aangenomen, moet Nederland flink aan de bak, aldus Eickhout.

Duurzaamheid

De industriecommissie wil verder dat 35 procent van de energie in de EU in 2030 duurzaam is opgewekt is, 8 procentpunt meer dan eerder werd voorgesteld. Die doelstelling wordt echter niet duidelijk vertaald in bindende nationale doelen.

''Een tandeloos voorstel", aldus het Wereld Natuur Fonds. Ook Greenpeace en Eickhout zijn kritisch over deze uitwerking. De parlementariërs willen ook dat het makkelijker wordt voor huishoudens om met bijvoorbeeld zonnepanelen elektriciteit op te wekken en te verkopen.

Eerder dinsdag riep de windmolenbranche de Europese Unie op een stuk ambitieuzer te worden met hernieuwbare energie. De sector is bang anders 92 miljard euro aan investeringen en 132.000 nieuwe banen mis te lopen, omdat concurrentie uit onder meer China en de Verenigde Staten op de loer ligt.