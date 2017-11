Olie- en gasbedrijven Shell en OMV in zee met IONITY voor snelladers

IONITY, een samenwerking tussen BMW, Daimler, Ford en Volkswagen, werd begin november gepresenteerd en richt zich op de ontwikkeling en plaatsing van snellaadstations langs Europese hoofdroutes, zodat elektrische auto's in dit deel van de wereld bruikbaarder en aantrekkelijker worden.

Nu voegt ook Shell zich bij de groep, meldt IONITY. De samenwerking met de van oorsprong Nederlandse oliemaatschappij moet om te beginnen leiden tot de plaatsing van tachtig snelladers bij Shell-stations langs Europese snelwegen, wat al in 2019 gerealiseerd moet zijn, zo schrijft Reuters.

Die laadstations zullen verschijnen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In combinatie met de 20 geplande snelladers bij Duitse tankstations beschikt over twee jaar een kwart van de Europese snelwegstations van Shell over snelladers.

De overige laders komen in Polen, Slovenië, Slowakije en Hongarije langs de weg. Voor de installatie in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slovenië wordt samengewerkt met het Oostenrijkse energieconcern OMV. De Ionity-partner in Duitsland is Autobahn Tank & Rast.

In 2020 moeten meer dan tweehonderd van de geplande vierhonderd laadstations gereed zijn.

Door middel van een samenwerkingsverband met Cicle K, een Amerikaanse uitbater van gemakswinkels, ligt daarnaast de weg open voor laadstations in Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Zweden.

Die laders moeten bovendien uitzonderlijk snel zijn, want IONITY gaat ook de techniek fijn slijpen. Volgens Shell moet de accu van een gemiddelde elektrische auto straks in vijf tot acht minuten weer vol zijn.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl