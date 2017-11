Volkswagen maakt investering van 34 miljard in elektrisch rijden bekend

Het grootste deel wordt geïnvesteerd in elektrische en hybride modellen. Bovenop de 34 miljard euro investeert Volkswagen nog eens 22,8 miljard euro in het toekomstbestendig maken van de fabrieken, meldt het bedrijf zaterdag.

Anonieme bronnen meldden vrijdag al dat het bedrijf in totaal 72 miljard euro zal investeren in "duurzame projecten".

Nummer één

Met de huidige planning wil Volkswagen in 2025 de nummer één op het gebied van elektrische mobiliteit zijn, zegt CEO Thomas Müller in een persverklaring. Volgens Müller staat de automotive-industrie voor grote uitdagingen door veranderingen in de komende jaren, maar gaat dat gepaard met grote kansen.

Volkswagen wil dat in 2030 alle auto’s die van de band rollen elektrisch zijn. Het bedrijf wil van alle driehonderd modellen minstens één elektrische variant hebben rondrijden. Müller benadrukt dat de financiën van Volkswagen gezond zijn, ondanks het dieselschandaal.

Fabriek in Zwickau

Van de 22,8 miljard euro aan investeringen in fabrieken gaat 14 miljard euro naar Duitse fabrieken. Het geld wordt voornamelijk gebruikt om de productie van elektrische auto's te verbeteren. De productie voor de Europese markt zal grotendeels plaatsvinden in de fabriek in Zwickau.

Eerder meldde Volkswagen al 12 miljard euro te willen steken in de ontwikkeling en productie van duurzaam aangedreven modellen in China. De Duitse automaker wil minstens veertig modellen lokaal gaan produceren.