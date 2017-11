OESO-contactpunt neemt klacht klimaatbeleid ING in behandeling

Een klacht van milieuorganisaties over het klimaatbeleid van ING wordt in behandeling genomen door het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP). Dat is een instelling die kijkt of bedrijven zich houden aan de richtlijnen van de OESO, de organisatie van westerse industrielanden, over maatschappelijk verantwoord ondernemen.