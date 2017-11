Europese injectie voor Limburgs Energiefonds

Het geld gaat naar energiebesparing, opwekking van duurzame energie, de circulaire economie en de sanering van asbest. De lening komt uit een speciaal potje, het Junckerplan. Naar eigen zeggen is LEF de eerste Nederlandse partij die geld uit dit fonds krijgt.

EIB-vicepresident Pim van Ballekom zegt dat ''kleine en lokale projecten uitermate belangrijk zijn voor het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent ook dat publiek geld meer in de vorm van leningen en garanties zal moeten worden gebruikt, in plaats van via subsidies.''

De provincie Limburg richtte het Limburgs Energiefonds in 2013 op met inkomsten uit de verkoop van energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE. Sindsdien is in 27 projecten geïnvesteerd, waarmee volgens het fonds een totale CO2-besparing is gerealiseerd van 1,7 miljoen ton, gelijk aan de jaaruitstoot van 212.000 huishoudens.