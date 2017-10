Tata Steel houdt test met schonere hoogoven

In de zogeheten duurtest moet de betrouwbaarheid van de HIsarna-installatie, die een vijfde minder energie gebruikt, worden aangetoond. Ook de uitstoot van CO2 kan met 20 procent omlaag.

Als de test met een proefinstallatie slaagt dan wordt een installatie op volledige schaal gebouwd, zegt een woordvoerder van Tata Steel. Het duurt nog wel vijf jaar voordat de nieuwe techniek, waaraan al jaren wordt gewerkt, commercieel kan worden uitgebaat.

Mogelijk kan de CO2-uitstoot nog verder omlaag door het broeikasgas af te vangen en op te slaan. Daar zal in een volgend stadium mee getest worden. ''Er komt vrijwel zuivere CO2 vrij in deze installatie, zodat afvangen relatief makkelijk is.'' Tata denkt aan opslag in oude gasvelden onder de Noordzee.

De HIsarna-techniek is bij het voormalige Hoogovens in IJmuiden bedacht. Tata Steel is de volledige eigenaar van de techniek.

Overigens is er momenteel onrust bij Tata Steel over de voorgenomen fusie van Tata en ThyssenKrupp. Daarbij zouden meer ontslagen vallen dan eerder aangegeven en de speciale positie van Tata Steel Nederland in IJmuiden vervallen. Topman Hans Fischer van Tata Steel Europe sprak die berichten maandag in een brief aan het personeel tegen.