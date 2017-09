'Broeikasbeleid voor zware industrie heeft nauwelijks effect'

Dat schrijft de de Volkskrant, die zich baseert op cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

In 2005 werd bepaald dat fabrikanten via emissierechten moesten gaan betalen voor CO2-uitstoot. Het idee was dat ze dan vanzelf hun uitstoot zouden verlagen.

Bij het systeem zijn de honderd bedrijven betrokken die het meeste energie gebruiken, zoals raffinaderijen, staalfabrieken, energiecentrales, een paar kassenbedrijven en glasfabrieken. Hun uitstoot van 94 megaton ligt ten opzichte van vijf jaar geleden zelfs iets hoger.

Kornelis Blok, hoogleraar energiesystemen aan de TU Delft, maakt in de Volkskrant de kanttekening dat de uitstoot bij Nederlandse bedrijven in 2005 al aardig op orde was: "Wat al goed is, is moeilijk te verbeteren. In andere landen was het makkelijker om vooruitgang te boeken."

Volgens Blok zijn bedrijven daarnaast huiverig om te investeren in milieuvriendelijke maatregelen als die niet snel kunnen worden terugverdiend. Als ze binnen twee jaar geen resultaat zien, beginnen ze er niet aan, zegt de hoogleraar.