Duurzaamheidsprijs Postcode Loterij voor Rwandese startup

Aan de duurzaamheidsprijs is een geldbedrag van 500.000 euro verbonden om het product verder uit te werken.

Volgens de jury wonen meer dan een miljard mensen wereldwijd nog op een zandvloer, die een broedplaats is voor parasieten en ziektes. Cementvloeren zijn vaak het enige beschikbare alternatief, maar die zijn duur en veroorzaken veel CO2-uitstoot.

De vloeren van EarthEnable helpen daardoor enerzijds de CO2-uitstoot te reduceren en zijn anderzijds ook voor de allerarmsten betaalbaar.

Erkenning

"Dit is een enorm belangrijke strategische erkenning voor ons. We gaan het prijzengeld gebruiken om uit te breiden in Rwanda en waarschijnlijk in drie andere landen", reageert medeoprichter Gayatri Datar.

"Dankzij de geldprijs kunnen we ook verschillende groeimodellen testen om de beste groeistrategie te vinden, waarmee we de gezondheid en levens kunnen verbeteren van de miljoenen mensen die nog steeds een vloer van aangestampte aarde hebben."

"De wijze waarop Gayatri met haar start-up EarthEnable twee grote issues in een keer weet te tackelen, is erg indrukwekkend", stelt jurylid en CEO van Samasource Leila Janah.

"Met haar innovatie verbetert zij de gezondheid van de allerarmsten en zorgt zij voor een enorme reductie van CO2-uitstoot. Hiermee is zij de terechte winnares van dit jaar."

Eindhovense zonne-auto

De tweede prijs van 200.000 euro gaat naar Pond uit Denemarken, dat een duurzaam alternatief voor plastic heeft ontwikkeld. Drie startende ondernemers kregen een geldprijs van 100.000 euro. Daaronder is de startup Lightyear uit Eindhoven, een spin-off van het solar team van de TU Eindhoven.

De Lightyear One die door deze starters is ontwikkeld is een vierwielaangedreven auto die 800 kilometer op zonne-energie kan rijden met een topsnelheid van 180 kilometer per uur.

"Vaak zien mensen 'goed doen' en 'winst maken' als onverenigbaar. Maar juist door dit te combineren, komt duurzame verandering tot stand. Al deze startups zijn hier geweldige voorbeelden van", aldus Janah.

Duurzame initiatieven

De Green Challenge is een jaarlijkse wedstrijd voor startende ondernemers waarmee de Postcode Loterij duurzame initiatieven wil bevorderen en belonen.

515 ondernemers uit 89 landen dienden dit jaar een businessplan in. Daarvan werden er 25 uitgenodigd om een presentatie te houden voor een internationale vakjury.