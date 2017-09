Europese automakers willen CO2-uitstoot auto's met 20 procent terugdringen

Volgens voorzitter Dieter Zetsche is dat een ''stevige reductie'', die ook in lijn is met wat er van andere industriesectoren wordt verwacht.

Aan het ACEA-voorstel zitten nog wel een paar voorwaarden. De vraag naar elektrische voertuigen en de aanwezigheid van oplaadinfrastructuur moeten flink toenemen.

In 2025 moet dan ook gekeken worden of het doel moet worden bijgesteld. Dat kan ook naar boven, stellen de automakers.

Weinig vraag

''Die voorwaarden koppelen volgens ons de klimaatdoelen van Europa aan de realiteit van de markt'', zegt Zetsche. ''Momenteel is de realiteit dat er weinig vraag is naar elektrisch oplaadbare auto's. En dat is niet aan beschikbaarheid en vraag te wijten.''

Volgens gegevens van ACEA was van de nieuw verkochte auto's in de eerste helft van dit jaar 1,2 procent elektrisch oplaadbaar.

De meeste leden van de organisatie zetten inmiddels zwaar in op elektrische en hybride auto's. Volgens de automakers moeten ook alle EU-lidstaten echter voldoen aan hun belofte om investeringen in de oplaadinfrastructuur te doen.

Tot die tijd zijn moderne diesels volgens de industrie belangrijk om aan de CO2-eisen te voldoen, zegt Zetsche. ''De nieuwste generatie dieselvoertuigen is een effectieve stap om op korte termijn klimaatdoelen te halen omdat ze 15 tot 20 procent minder CO2 uitstoten dan vergelijkbare auto's met een benzinemotor.''