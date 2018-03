Groei van vermogen zonne-energie

Dit meldt Netbeheer Nederland op basis van de aanmeldingen die particulieren doen op de website energieleveren.nl.

Het vermogen is in de afgelopen 2 maanden met 32 procent gestegen. Bij het laatste meetmoment in juli was er nog 347 megawatt aan vermogen geïnstalleerd.

Het aantal zonnestroominstallaties is tussen juli en september met 14,8 procent gestegen van 92.233 installaties naar 106.998 systemen. Het gemiddelde vermogen per systeem is gestegen van 3,7 kilowatt naar 4,7 kilowatt, naar schatting bijna 20 panelen.

Zonnepanelen voor asbest

Een woordvoerder van Netbeheer Nederland bevestigt tegenover de Groene Courant dat de regeling ‘Zonnepanelen voor Asbest’ een verklaring is voor de enorme stijging.

Met dit systeem worden boeren gestimuleerd om daken met asbest te laten vervangen en zonnepanelen te installeren op het nieuwe dak. Verder zorgde waarschijnlijk ook gewoon extra aandacht voor zonne-energie voor een toename, aldus de voorlichter.

Benadering van totale vermogen

Het vermogen dat wordt geregistreerd bij energieleveren.nl is een benadering van het totale vermogen in Nederland. Aanmelding door paneeleigenaren op de website is vrijwillig, hoewel de netbeheerders registratie wel stimuleren zodat ze het energienet beter in de gaten kunnen houden.

Het is vooralsnog niet bekend welk percentage van de particulieren zich aanmeldt op de website, zo verklaarde Netbeheer Nederland eerder al tegenover de Groene Courant.

Windmolens en waterkrachtinstallaties

Publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn nauwkeuriger, maar de laatste melding gaat over de cijfers tot 2012. Toen was er 340 megawatt aan zonne-energie geïnstalleerd in Nederland.

De netbeheerders registreren niet alleen zonnepanelen, maar ook andere systemen zoals bijvoorbeeld windmolens, en biogas- en waterkrachtinstallaties. Het totale vermogen steeg van 2.770 megawatt in juli naar 2.861 megawatt in september.

