Design vindt steeds vaker zijn weg in manieren om onze gezondheid op peil te houden of op een positieve manier te beïnvloeden. Deze projecten laten op verschillende manieren zien hoe we daarmee geholpen kunnen zijn.

Owen Harris & Monobanda - DEEP

De ademhaling is belangrijk bij het onder controle krijgen van emoties, maar niet iedereen is hier altijd toe in staat. DEEP is een game waarmee je dankzij een VR-bril in een onderwaterwereld beland. Hier is je ademhaling je drijfkracht, als je rustig ademt ontsluit de onderwaterwereld zich. De game behaalde positieve onderzoeksresultaten bij kinderen met angst of depressie.

Wat: DEEP

Waar: Klokgebouw (Hal 2, Strijp-S), Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven

Wanneer: tot en met 27 oktober

Mireille Steinhage - The Hidden Qualities of Salt

Het gezonde effect van zeelucht is een oud verschijnsel dat designer Mireille Steinhage nieuw leven wil inblazen. Met vier producten wil ze het effect van zout dichtbij brengen voor mensen met lichamelijke klachten die daar gebaat bij zijn. Ze maakte een luchtbevochtiger, radiotor, mondkapje en een lamp waarin zout verwerkt is.

Wat: The Hidden Qualities of Salt

Waar: Klokgebouw (Hal 2, Strijp-S), Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven

Wanneer: tot en met 27 oktober

Studio Rive Roshan - Stilled Life

Onze levens razen in rap tempo voorbij en zelden zijn we nog met lichaam en geest op één plek tegelijk. Stilled Life biedt een mogelijkheid om even tot rust en op adem te komen. De installatie met kleuren, vormen en weerspiegelingen moet daarbij helpen.